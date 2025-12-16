СК: на месте трагедии в одинцовской школе найден муляж взрывного устройства

Подросток, которого задержали по подозрению в нападении на школу в Одинцове, дал признательные показания. Следователи также обнаружили на месте происшествия муляж взрывного устройства.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

— Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, последовательно рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Дома у подростка также провели обыски. В рамках расследования правоохранители опрашивают свидетелей нападения.

15-летний подросток с ножом ворвался в школу утром 16 декабря. Он ранил нескольких человек, включая охранника и четвероклассника. Последний скончался. Также малолетний преступник взял в заложники одного из учеников и заперся с ним в кабинете. Спустя время подростка задержали.