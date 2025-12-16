Российский заключенный получил новый срок за угрозу изнасиловать надзирателя

В Новосибирске заключенный получил новый срок за то, что пригрозил одному из надзирателей изнасилованием. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошел 13 февраля в дежурной части исправительной колонии №15. Заключенный, отбывающий там свое наказание, стал угрожать надзирателю изнасилованием — сотрудник ИК воспринял эту угрозу как реальную.

В суде заключенный свою вину не признал — по его словам, между ним и надзирателем возникла ссора, в ходе которой он облил сотрудника ИК водой, после чего его повалили на пол и заковали в наручники. Мужчина утверждал, что не высказывал никаких угроз, а лишь оскорблял надзирателя.

Суд признал заключенного виновным по части 2 статьи 321 УК РФ — дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию, и назначил ему наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы. По совокупности с неотбытым сроком по предыдущему приговору окончательное наказание составило один год и десять месяцев в колонии строгого режима.