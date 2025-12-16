Сына убитого режиссера Райнера обнаружили в залитом кровью номере отеля

В гостиничном номере, где был задержан сын убитого режиссера Роба Райнера Ник Райнер, персонал обнаружил большое количество крови на полу, кровати и в душе, сообщает TMZ.

Номер отеля Pierside Santa Monica, где скрывался сын убитого режиссера Роба Райнера Ник, был в крови, передает TMZ. По информации портала, 32-летний Ник Райнер заселился в гостиницу около четырех утра в воскресенье, вскоре после того, как у него произошел конфликт с отцом. При регистрации он выглядел нервным, но на нем не было заметных следов участия в каком-либо инциденте, передает РИА «Новости».

Источники сообщили, что когда персонал отеля зашел в номер для уборки, душ оказался «полон крови», а кровавые пятна обнаружили также на кровати. Окна были занавешены одеялами, что еще больше насторожило сотрудников гостиницы.

Полиция Лос-Анджелеса в понедельник заявила об аресте Ника Райнера по подозрению в убийстве родителей. Расследование продолжается, причины случившегося уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лос-Анджелесе обнаружили американского режиссера Роба Райнера и его супругу мертвыми с ножевыми ранениями.

Полиция допросила по подозрению в убийстве их 32-летнего сына Ника.