Дело о ЧП в Одинцово стоит на контроле в центральном аппарате СК РФ

Расследование уголовного дела о нападении на школу в Одинцово стоит на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Об сообщается в Telegram-канале СК России. "Ход расследования уголовного дела по факту происшествия в одной из школ Московской области поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, следователи продолжают работу на месте происшествия: проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу. Кроме того, специалисты обнаружили в школе муляж взрывного устройства. Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников - ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Школьника задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся. Telegram-канал Baza сообщил, что нападавший был в футболке с надписью "No Lives Matter" ("Ничьи жизни не важны"). Под таким названием существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества. До этого стало известно, что задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, а также рассказал о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы. По месту жительства подозреваемого следователи провели обыски.