На месте происшествия в школе в Одинцове обнаружили муляж взрывного устройства

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Муляж взрывного устройства обнаружен на месте происшествия в школе в Одинцове, где подросток ранил ножом охранника и ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следователи продолжают работу на месте происшествия, проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу. Также на месте обнаружен муляж взрывного устройства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что по месту жительства подростка проведены обыски. "Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, последовательно рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы. <…> Продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего", - добавили в ведомстве.