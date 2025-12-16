Пристававший к 12-летним девочкам на пляже Архангельска мужчина получил срок

Гражданин Республики Узбекистан признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних на берегу реки Кузнечиха.

Соломбальским районным судом установлено, что преступник, осознавая возраст потерпевшей, совершал непристойные действия в отношении 12-летней девочки. Помимо этого, он насильно удерживал ее подругу, прижимая к себе.

Испуганные девочки, находясь в состоянии сильного стресса, связались с родителями и правоохранительными органами. Благодаря оперативным действиям полиции, личность злоумышленника была установлена в кратчайшие сроки.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также осужденный выплатил каждой из пострадавших денежную компенсацию в размере 300 тысяч рублей в качестве возмещения нанесенного морального ущерба.