Подросток с мачете и шумовыми гранатами ворвался в школу

В Польше произошёл тревожный инцидент с вооружённым проникновением в учебное заведение. В городе Тарнобжег (Подкарпатское воеводство) 14-летний подросток ворвался на территорию начальной школы №7, вооружённый мачете и шумовыми гранатами.

Как сообщает местная полиция, один из сотрудников школы, заметив вооружённого ученика, попытался его обезвредить. В ходе противостояния подросток нанёс мужчине удар пластиковой рукоятью мачете, после чего выбежал из здания.

Вскоре школьник был задержан правоохранительными органами неподалёку от места происшествия. По данным полиции, задержанный был трезв и не оказывал сопротивления при аресте.

При обыске у несовершеннолетнего были обнаружены шумовые гранаты, которые он не успел или не решился применить. Предварительная версия следствия связывает его действия с возможной местью за увольнение матери, которая ранее работала в этой же школе. Подросток в настоящее время находится в полиции, где с ним проводятся следственные действия, включая допрос.

Его поведение будет квалифицировано по статьям, связанным с попыткой причинения тяжкого вреда здоровью и незаконным проникновением в учебное заведение с оружием. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и мотивов произошедшего.