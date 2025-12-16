Тела отца и сына нашли в залитой кипятком петербургской квартире

Два тела обнаружили в залитой кипятком квартире в Санкт-Петербурге. По данным телеканала «78», погибшими являются 70-летний мужчина и его 30-летний сын.

Сообщается, что одно тело нашли в ванной комнате, а другое — в гостиной.

Сотрудники МЧС прибыли на вызов из-за запаха гари, вскрыли квартиру, однако очаг возгорания не обнаружили. При этом был зафиксирован прорыв трубы горячего водоснабжения.

Директор ЖКС-1 Василеостровского района сообщил, что жители дома начали обращаться с жалобами еще в пятницу из-за «чего-то ненормального» в квартире.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов, уточняет телеканал.

Ранее в Москве нашли безжизненное тело актера Максима Глотова. Мужчина долгое время не выходил на связь со своими близкими, после чего они начали волноваться. Родственники проверили квартиру актера, где и нашли его тело.