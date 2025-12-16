В российской школе вспыхнул потолок

В Мурино в здании школы вспыхнул потолок. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «Девяткино онлайн».

Потолок загорелся в средней общеобразовательной школе «Муринский ЦО № 1» около полудня. Перекрытия загорелись в коридоре: потолок начал тлеть, обуглился, а потом на пол стали капать плавящиеся куски навесных панелей. Детей эвакуировали, но вернули в заведение уже через пять минут. От едкого запаха у некоторых учеников начались головные боли и головокружения.

Для тушения сотрудников МЧС России не привлекали, работники школы справились с горением сами. В руководстве школы возгорание объяснили коротким замыканием, из-за которого заискрилась LED-лампа.

Ранее потолок загорелся в школе в другом российском городе, в подмосковном Видном. Пластик на потолке так же начал плавиться из-за проблем с проводкой. Сотрудникам учебного заведения не потребовалась помощь спасателей, на тушение ушло пару минут. От эвакуации учащихся дирекция школы отказалась, занятия перенесли на другой этаж.