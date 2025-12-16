МВД Польши: подросток с мачете и шумовыми гранатами ворвался в школу Тарнобжега

В Тарнобжеге Подкарпатского воеводства Польши подросток ворвался в местную школу с мачете и шумовыми гранатами. Об этом сообщает полиция Республики, пишет ТАСС. Уточняется, что нападавшему 14 лет, вооруженным он пришел в начальную школу. Задержать юношу попытался один из работников учреждения. "14-летний ученик ударил мужчину пластиковой ручкой мачете, после чего выбежал из школы и вскоре был задержан", - говорится в сообщении. Шумовыми гранатами подросток не воспользовался. Как установили правоохранители, нападавший был трезв и не пытался сбежать от полиции. По предварительным данным, его действия могли быть связаны с увольнением его матери, которая работала в этом учреждении. Сейчас юношу готовят к полицейскому допросу. Его действия могут квалифицировать как попытка причинения тяжкого вреда здоровью. Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников - ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.