Светлана Свириденко, адвокат Полины Лурье, после решения Верховного суда России по делу о квартире певицы Ларисы Долиной не смогла сдержать эмоций и расплакалась от радости. Она поблагодарила журналистов и общественность за поддержку, сказав, что все «держали за них кулачки».

— Теперь у Полины есть дом. Как бы высокопарно это ни звучало, я говорю, что правосудие в России есть. И спасибо за это Верховному суду, — передает слова Свириденко Telegram-канал Ura.ru.

Верховный суд встал на сторону Лурье и постановил отменить все решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры Долиной. Судебное заседание прошло 16 декабря.

Покупательница квартиры прибыла в инстанцию вместе со своим юристом. Долина на заседание не явилась, но в суде присутствовал ее адвокат.

Квартирный спор стал настоящим резонансом. Дело дошло до Верховного суда. Эксперты назвали несколько исходов, к которым может прийти ВС. Как решение суда повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».