Заседание Верховного суда по делу Долиной закончилось аплодисментами

Заседание Верховного суда по делу квартиры певицы Ларисы Долиной закончилось аплодисментами.

Судьи встали на сторону Полины Лурье и постановили отменить все решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры артистки в Хамовниках.

Заседание по делу прошло 16 декабря. Покупательница жилья Полина Лурье пришла в инстанцию вместе со своим представителем. Лариса Долина на слушание не явилась, ее интересы в суде представлял адвокат.

Сама Лурье хотела, чтобы Долина покинула жилье, так как артистка получила деньги в полном объеме, а право собственности на квартиру было переоформлено в рамках закона.

Квартирный спор получил широкий общественный резонанс и дошел до Верховного суда. Эксперты обозначили несколько возможных решений, которые может принять ВС, а также оценили, как вердикт может отразиться на аналогичных делах.