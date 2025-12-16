ВС вынес решение по делу Долиной

Верховный суд России оставил за народной артисткой РФ Ларисой Долиной право собственности на спорную квартиру в центре Москвы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

Представители Долиной просили признать сделку недействительной, представители Лурье – выселить артистку из спорного жилья. Прокуратура предложила оставить право собственности на квартиру за Долиной, однако обязать артистку выплатить компенсацию.

Хамовнический районный суд столицы 28 марта удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной, которая оспаривала сделку по отчуждению квартиры, проданной москвичке Полине Лурье под воздействием мошенников. Лурье настаивала на выселении Долиной. В сентябре решение оставил в силе Мосгорсуд, 27 ноября его признал законным Второй кассационный суд.

Как сообщало ранее Агентство «Москва», материальный ущерб от действий фигурантов дела в отношении певицы Ларисы Долиной превысил 317 млн руб., а рыночная стоимость квартиры составила больше 138 млн руб. Фигуранты уголовного дела о мошенничестве – Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Анжела Цырульникова – 28 ноября получили до семи лет колонии.