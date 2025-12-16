Следователи проводят обыски в офисе ЧОП, охранявшего Успенскую школу

Обыски в офисе охранного предприятия, которое отвечало за безопасность Успенской школы в подмосковном Одинцове, где произошло нападение, проходят сейчас, сообщают «Известия».

© Московский Комсомолец

Школа в Горках-2, подвергшаяся атаке 15-летнего ученика с ножом, входила в число клиентов Частного охранного предприятия «ЩИТ». Компания обеспечивает безопасность многих социальных объектов и государственных учреждений, включая больницы и школы. По данным «Известий», годовая выручка фирмы превышает 2 миллиарда рублей.

Руководителем организации в документах значится Михаил Васильевич Кутьин, а штат охранной компании насчитывает свыше 200 сотрудников, которые отвечают за охрану своих клиентов.