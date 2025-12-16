Дело о квартире Ларисы Долиной: Суд удалился в совещательную комнату

Коллегия по гражданским делам Верховного суда удалилась в совещательную комнату для вынесения постановления по делу "о квартире Ларисы Долиной".

© Российская Газета

Ранее адвокаты певицы и покупательницы квартиры Полины Лурье обменялись доводами по поводу рассматриваемой жалобы.

Адвокат Светлана Свириденко считает, что все прежние решения по делу необходимо отменить. В свою очередь адвокат Ларисы Долиной, Мария Пухова, настаивает на признании сделки, совершенной под влиянием мошенников, недействительной.