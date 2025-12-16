Прокуратура выступила против выселения Долиной и возврата квартиры Лурье
Представитель прокуратуры выступил против выселения артистки Ларисы Долиной и возврата квартиры покупательнице Полине Лурье.
«Долина действовала в момент её (сделки. — RT) заключения под влиянием заблуждения. Поэтому оснований для возврата квартиры истцу Лурье и выселения Долиной нет», — цитирует прокурора ТАСС.
Ранее адвокат Долиной подтвердила готовность вернуть покупательнице деньги за квартиру.
Также стало известно, что экспертизы подтвердили неспособность Долиной сопротивляться мошенникам.