«С него пылинки сдували»: соседи 15-летнего убийцы рассказали о семье подростка

Выясняются новые подробности личности 15-летнего преступника, который устроил резню в подмосковной школе в Горках-2.

По словам соседей семьи, весь поселок сейчас в шоке от случившегося. Ведь убийца рос в любви, родители его баловали, с местными хулиганами он замечен не был.

Участница местного чата так описала место, где живет семья 15-летнего убийцы: «Этот мальчик из нашего посёлка, рос в хорошей семье. Сосны - по сути, брошенный поселок. Раньше там находился большой ДК, а теперь нет ничего. Дети предоставлены сами себе. Когда подростки хулиганят, вызываем наряд полицию. Но реакция - одна на десять вызовов. Вот скоро Новый год, елки во всех соседних посёлках наряжены, у нас ничего до сих пор нет. В таких закоулках, брошенных государством, конечно же, может вырасти, кто угодно».

Мы связались с соседями задержанного. И вот, что они говорят о семье подростка.

- Тимофей производил впечатление совершенно нормального парня, - рассказывает женщина. – Его сверстники из поселка часто попадались на всяких дурацких историях. Он же – никогда! Его даже никогда не видели в позднее время на улице, как других. Вообще, все случившееся для нас шок. Мы же тут живем, как одна большая семья. Все на виду. Если бы что-то заметили, мимо нас бы не прошло.

- Он общительный?

- Нелюдимым его точно назвать сложно. Без агрессий, не изгой. Вполне себе нормальный. Здесь ещё такой момент: в посёлке есть камеры, но они в нужный момент не работают. Например, в прошлом году посёлок захлестнула эпидемия граффити. Ясно, что это дело рук подростков. Жители жаловались. Но нам заявили, что камеры не работают. И так всё работает в посёлке! Говорить, что у школьной трагедии одна первопричина - неправильно. Любая трагедия - сгусток проблем, как частных, так и общественных. Возвращаясь к мальчику. Он был поздним, долгожданным, и очень любимым ребенком. Воспитывался в полной семье. С него пылинки сдували. Сказать, что он как-то себя проявлял в посёлке, не могу. Парень как парень. Под категорию трудного подростка он явно не подходит.

Школу, где учился убийца, называют элитной. Собеседница отрицает.

- Школа самая обычная. Недалеко от нас находится частная школа, вот туда ходят дети из обеспеченных семей. Но в Успенской учатся простые дети со всей округи.

- Семья у Тимофея обеспеченная?

- Семья самая обычная, работящая. Нельзя сказать, что бедствует, не сказать, что очень богатая. Типичный средний класс.

- Мигранты у вас в поселке живут? Задержанный раньше не цеплял их?

- Конечно в посёлке есть мигранты. Не могу сказать, что ситуация с ними полностью под контролем у полиции, впрочем, как везде. Например, два года назад подростки обплевали девушку с ребёнком на детской площадке. Русский парень из окна увидел, написал в чат. Потом сам детей разогнал. В местном чате поднялось возмущение. Жители извинились. Пытались заставить ещё детей извиниться, но девушка-таджичка сама не захотела дальнейшей публичности. После этого громких националистических историй у нас не происходило. И, кстати, Тимофея среди тех детей не было. Но наверняка, он близко знаком с этим случаем.