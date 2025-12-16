Долина знала о фиктивности сделки при продаже квартиры

Российская певица Лариса Долина думала, что участвует в операции спецслужб. Об этом во вторник, 16 декабря, заявила адвокат артистки Мария Пухова на заседании Верховного суда. По ее словам, в связи с этим исполнительница была уверена, что сделка по продаже ее квартиры является фиктивной.

— Моя доверительница находилась под влиянием мошенников и считала, что участвует в спецоперации, а потому сделка является фиктивной и будет отменена после поимки так называемых злоумышленников, — отметила адвокат.

Кроме того, Пухова заявила, что покупательница квартиры Полина Лурье могла распознать, что Долину ввели в заблуждение мошенники. Однако покупательница, по словам адвоката, не проявила нужной осмотрительности и не отказалась от сделки.

Заседание Верховного суда (ВС) по делу певицы проходит 16 декабря. Лурье приехала на заседание, а сама народная артистка — нет. Кроме того, к зданию ВС прибыл мужчина в костюме Человека-паука и оставил саркастический постер. Какое решение может принять Верховный суд и как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».