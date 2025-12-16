Адвокат: экспертизы подтвердили заблуждение Долиной во время сделки

Две экспертизы по уголовному делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной подтвердили ее заблуждение и неспособность сопротивляться мошенникам. Об этом заявила адвокат артистки в Верховном суде, трансляция заседания ведется в социальной сети ВКонтакте.

«Пожалуй, ключевой момент — это результаты двух судебных экспертиз, проведенных в рамках уголовного дела, которые совершенно однозначно подтвердили факт заблуждения Ларисы Александровны», — заявила она.

По словам адвоката, обследование позволило доказать ее неспособность оказывать сопротивление совершаемым в отношении ее мошенническим действиям.

До этого покупательница квартиры Полина Лурье заявила, что поведение народной артистки России в момент продажи квартиры говорило о том, что она отдавала отчет своим действиям.

16 декабря ВС России приступил к рассмотрению жалобы Лурье по делу о приобретении московской квартиры у Долиной. В прошлом году артистка продала жилье за 112 млн рублей под влиянием аферистов, однако впоследствии сделку признали недействительной. В результате покупательница осталась без недвижимости и денег. Лурье требует признать сделку с Долиной законной и намерена вернуть квартиру.