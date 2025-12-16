Адвокат Долиной: У Лурье были все возможности, чтобы распознать заблуждение

Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова заявила, что покупательница квартиры Полина Лурье могла распознать заблуждение артистки. Об этом во вторник, 16 декабря, стало известно во время заседания Верховного суда, трансляцию которого ведет «Вечерняя Москва».

Правозащитница отметила, что Лурье могла распознать, что Долину ввели в заблуждение мошенники. Однако покупательница, по словам адвоката, не проявила нужной осмотрительности и не отказалась от сделки.

Правозащитница во время заседания также подтвердила готовность Долиной вернуть Лурье деньги за квартиру. Кроме того, стало известно, что покупательница не стала требовать, чтобы певица предоставила ей справку о вменяемости. Лурье поступила так, потому что доверилась Долиной, так как та является народной артисткой РФ.

Заседание Верховного суда по делу Долиной проходит 16 декабря. Лурье приехала на заседание, а сама народная артистка — нет. Кроме того, к зданию ВС приехал мужчина в костюме Человека-паука. Он вышел из машины и оставил саркастический постер. На нем изображена Долина, а также написаны несколько фраз, в том числе «Лох-лото». В итоге мужчину задержали. Какое решение может принять Верховный суд и как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».