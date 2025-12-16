Адвокат Долиной подтвердила готовность певицы вернуть деньги Полине Лурье

На заседании Верховного суда адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова подтвердила готовность ее клиентки вернуть деньги покупательнице квартиры Полине Лурье. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

По словам адвоката, Лариса Долина находилась в заблуждении и была уверена, что участвует в некой специальной операции представителей спецслужб и как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку.

Сама Лариса Долина на заседание суда не явилась, ее адвокат Мария Пухова, попросила закрыть судебное заседание из-за риска разглашения информации о частной жизни. Однако прокуратура сочла, что оснований для закрытия дела нет.

Полина Лурье во время заседания рассказала, что приобретала жилье для себя, а не для инвестиций. Она собиралась там проживать вместе с двумя детьми восьми и четырех лет.