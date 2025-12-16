Адвокат певицы Ларисы Долиной во вторник, 16 декабря, на заседании Верховного суда России заявил, что деньги за купленную квартиру Полине Лурье должны возвращать мошенники. По словам представителя артистки, решения нижестоящих инстанций законны.

Главная судебная инстанция 16 декабря начала рассмотрение нашумевшего дела Ларисы Долиной и Полины Лурье, которая осталась без квартиры и денег после решения судов других инстанций. Прямую трансляцию заседания ведет «Вечерняя Москва».

Лурье рассказала, что певица Долина лично написала расписку о получении миллиона рублей аванса. При этом артистка в этот момент ни с кем не созванивалась. По словам покупательницы, Долина изначально выставила квартиру на продажу за 130 миллионов рублей, но в итоге снизила стоимость до 112 миллионов.

Долину потребовали выселить из квартиры

После обращения Лурье в Верховный суд Долина предложила заключить мировое соглашение, по которому артистка вернет деньги в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции. Но покупательница недвижимости отказалась от этого предложения. «Вечерняя Москва» рассказала, какое решение может принять ВС в деле Долиной и Лурье.