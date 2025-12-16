Представитель прокуратуры выступил против принудительного выселения известной певицы Ларисы Долиной и передачи квартиры социологу Полине Лурье. Об этом пишет ТАСС.

Верховный суд России во вторник, 16 декабря, приступил к рассмотрению жалобы Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной в Хамовниках.

«Суды предыдущих инстанций обоснованно пришли к выводу о признании сделки недействительной, так как Долина действовала в момент ее заключения под влиянием заблуждения. Поэтому оснований для возврата квартиры истцу Лурье и выселения Долиной нет», — отметили в прокуратуре.

Вместе с тем, заметил представитель надзорного ведомства, судами нарушен принцип справедливости и баланс интересов сторон: истец осталась с квартирой, а ответчик — и без квартиры, и без денег.

Долину потребовали выселить из квартиры

Прокурор попросил суд обязать Долину выплатить Лурье компенсацию в размере 112 млн рублей (размер выплат за квартиру — 1 млн рублей задаток, 111 млн рублей при сделке), а в остальных требованиях покупательницы квартиры отказать.