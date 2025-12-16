Лурье не стала требовать справку от Долиной из-за того, что она народная артистка РФ

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье не стала требовать от артистки справки из психоневрологического диспансера, потому что та является народной артисткой России. Об этом во вторник, 16 декабря, стало известно во время заседания Верховного суда, трансляцию которого ведет «Вечерняя Москва».

Лурье во время сделки не стала просить Долину предоставить ей справки о вменяемости, следует из трансляции. Покупательница доверилась певице во многом и потому, что артистка была доверенным лицом президента России Владимира Путина.

Во время заседания стало известно, что Долина торговалась с Лурье — изначально она выставила квартиру за 130 миллионов рублей. Позднее цена упала до 112 миллионов.

Заседание Верховного суда по делу Долиной проходит 16 декабря. Лурье приехала на заседание, а сама народная артистка — нет. Кроме того, к зданию ВС приехал мужчина в костюме Человека-паука. Он вышел из машины и оставил саркастический постер. На нем изображена Долина, а также написаны несколько фраз, в том числе «Лох-лото». В итоге мужчину задержали. Какое решение по итогу может принять Верховный суд и как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».