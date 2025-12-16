Покупательницу квартиры Долиной Полину Лурье допросили как свидетеля

Покупательницу квартиры артистки Ларисы Долиной Полину Лурье допросили как свидетеля по уголовному делу об афере.

«Да, прохожу свидетелем», — приводит РИА Новости слова Лурье в суде.

Покупательница квартиры Долиной Полина Лурье в своём иске потребовала принудительно выселить певицу из жилья.

16 декабря в Верховном суде России проходит заседание по жалобе Лурье, оспаривающей право собственности на квартиру Долиной в московском районе Хамовники.