Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной Полина Лурье в своем иске потребовала принудительно выселить звезду из ее квартиры. Об этом во вторник, 16 декабря, стало известно из заседания Верховного суда России.

— Учитывая, что сделка закрыта, денежные средства сторона продавца получила в полном объеме, право собственности на квартиру переоформлено в установленном законом порядке, но требования об освобождении жилплощади выполнены не были, Лурье в своем встречном иске просила обеспечить суд ее выселение принудительно, — сказано в исковых материалах, зачитанных судьей.

Заседание Верховного суда по делу Долиной проходит 16 декабря. Лурье приехала на заседание, а сама народная артистка нет. Кроме того, к зданию ВС приехал мужчина в костюме Человека-паука. Он вышел из машины и оставил саркастический постер. На нем изображена Долина, а также написаны несколько фраз, в том числе «Лох-лото».

Суд отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной

Если ВС встанет на сторону Лурье, это еще не означает, что женщине вернут купленную квартиру. Суд может отправить дело на пересмотр. Однако если ВС примет позицию Долиной, тогда будет выпущено постановление, по которому жилье будут возвращать продавцам. Какое решение по итогу может принять Верховный суд и как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».