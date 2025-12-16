Долина не пришла в Верховный суд на заседание по спору вокруг квартиры

Певица Лариса Долина не пришла в Верховный суд России, где рассматривается жалоба на решение по спору вокруг продажи ее квартиры. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Интересы Долиной представляет адвокат, а сама она решила в заседании не участвовать. Она также не приходила на заседания суда первой, апелляционной и кассационной инстанций. Когда ее допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу, она также не явилась в Балашихинский суд, где оно рассматривалось, артистку допросили по видеосвязи из Хамовнического суда Москвы.

На данное заседание Судебной коллегии по гражданским делам аккредитовалось 254 журналиста, пришли несколько десятков. Оно проходит в открытом режиме.