Адвокат Лурье: спорная квартира Долиной не является её единственным жильём

Спорная квартира народной артистки России Ларисы Долиной в московском районе Хамовники, деньги от продажи которой она передала мошенникам, не является её единственным жильём, заявила адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.

«В ходе заключения сделки Долина заявила Лурье, что продаваемая квартира не является её единственным жильём, у неё есть ещё одна квартира в Москве и загородный дом», — сказала она на заседании в Верховном суде.

Покупательница квартиры Долиной Полина Лурье в своём иске потребовала принудительно выселить певицу из жилья.

16 декабря в Верховном суде России проходит заседание по жалобе Лурье, оспаривающей право собственности на квартиру Долиной в московском районе Хамовники.

В конце марта суд удовлетворил иск Долиной, признав сделку по продаже её квартиры недействительной. Покупательница Полина Лурье заплатила за квартиру 112 млн рублей, но лишилась права собственности, что вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение уязвимого положения добросовестных покупателей недвижимости.

5 декабря Долина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что приняла решение в полном объёме вернуть деньги покупательнице её квартиры Лурье.

Адвокат Светлана Свириденко, в свою очередь, рассказала RT, что Долина ранее предлагала поэтапно вернуть деньги за спорную квартиру. Предложение предполагает возврат суммы без учёта инфляции и в рассрочку на несколько лет. Лурье, заплатившая 112 млн рублей, на такие условия не согласна.