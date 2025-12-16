ВС отклонил требование адвоката Долиной закрыть основную часть процесса

Верховный суд России отклонил требование адвоката певицы Ларисы Долиной закрыть основную часть процесса по жалобе из-за медицинских экспертиз артистки. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщило ТАСС.

© Вечерняя Москва

Главная судебная инстанция 16 декабря начала рассмотрение нашумевшего дела Ларисы Долиной и Полины Лурье, которая осталась без квартиры и денег после решения судов других инстанций. После обращения Лурье в Верховный суд Долина предложила заключить мировое соглашение, по которому артистка вернет деньги в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции. Но покупательница недвижимости отказалась от этого предложения.

Долина в эфире «Пусть говорят» сказала, что решила вернуть всю сумму Лурье, уплаченную за проданную ей квартиру в московском районе Хамовники. Хотя у нее пока нет всех 112 миллионов рублей, она собирается сделать все возможное, чтобы полностью рассчитаться. Кто такая Полина Лурье и чем она занимается — в материале «Вечерней Москвы».

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил руководству Москвы выкупить столичную квартиру звезды и создать там музей мошенничества. По мнению депутата, это убережет от печальной участи будущие поколения россиян. «ВМ» также рассказала, какое решение может принять Верховный суд в деле Долиной и Лурье.