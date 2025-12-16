Заседание ВС по спору вокруг квартиры Долиной пройдет в открытом режиме

Верховный суд России, где рассматривается жалоба на решение по спору вокруг продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, проведет заседание в открытом для прессы и общественности режим, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Процесс начался в присутствии прессы, ходатайство о закрытии заседания стороны не заявляли.

13 августа 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали певицу перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате Долина перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Покупательница квартиры Полина Лурье обратилась в Верховный суд РФ.