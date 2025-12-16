Лариса Долина пока не пришла на процесс по своей квартире в Верховном суде
Певица Лариса Долина пока не появилась в зале Верховного суда, где с минуты на минуту должно начаться заседание по рассмотрению жалобы москвички Полины Лурье.
Как сообщает корреспондент "РГ" из зала суда, пока свое место заняла только адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова. Перед ней - огромная папка с документами. Ранее сообщалось, что адвокат подала возражения на жалобу Полины Лурье.
Очередной виток процесса по делу Долиной-Лурье в ВС вызвал широкий общественный резонанс. Верховный суд на этом фоне организовал прямую трансляцию заседания.