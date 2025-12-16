Задержана охранница школы в Петербурге, где ученик ранил ножом учительницу

Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после нападения ученика на учительницу с ножом в школе в Красногвардейском районе города. В качестве подозреваемой задержана сотрудник охранного предприятия, которая была на посту в день нападения. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка СК.

"По подозрению в указанном преступлении задержана сотрудник охранного предприятия, осуществлявшая свои должностные обязанности в день нападения в школе (15 декабря - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.