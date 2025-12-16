Лурье прибыла в суд на рассмотрение жалобы по квартире Долиной

Полина Лурье и ее адвокат Светлана Свириденко прибыли в Верховный суд России на рассмотрение жалобы. Они требуют признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, трансляция заседания идет в соцсети ВКонтакте.

Певица на заседание не пришла на заседание в Верховный суд.

16 декабря Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник писал, что у Долиной отменились 11 новогодних концертов и корпоративов на фоне скандала с квартирой. В частности, утверждает издание, Долина потеряла четыре концерта в Дубае и семь броней на корпоративы.

Долина и покупательница квартиры Полина Лурье выступают сторонами в деле, связанном с продажей квартиры в столичных Хамовниках. В прошлом году певица продала свою квартиру за 112 миллионов рублей и перевела эти деньги на так называемые безопасные счета. Осознав, что стала жертвой мошенников, Долина решила вернуть недвижимость. При этом суд встал на сторону популярной исполнительницы, не обязав ее вернуть деньги Лурье. Впоследствии эта схема получила название «эффект Долиной».