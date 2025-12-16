Мастер спорта по боксу избил свою жену на годовщину бракосочетания

В Омске произошёл резонансный инцидент с участием профессионального спортсмена. Мастер спорта по боксу, призёр всероссийских турниров, обвиняется в избиении собственной супруги. Инцидент произошёл в день, когда пара должна была отмечать годовщину своей свадьбы.

© Telegram-канал SHOT

По информации издания SHOT, конфликт разгорелся вечером, когда жена спортсмена, вернулась домой после встречи с подругой. Муж встретил её с обвинениями в супружеской неверности и, не дав объяснений, перешёл к физическому насилию. Как утверждается, спортсмен нанёс жене несколько ударов по лицу.

После произошедшего пострадавшая обратилась в медицинское учреждение для фиксации телесных повреждений. Затем женщина написала заявление в правоохранительные органы, инициировав проверку по факту побоев. В ходе частного общения мать спортсмена возложила ответственность за случившееся на супругу, что усугубило ситуацию.

Мужчина в известен в спортивных кругах как успешный боксёр, мастер спорта и неоднократный призёр престижных российских соревнований. Данный случай привлёк внимание общественности не только к факту семейного насилия, но и к проблеме агрессии со стороны публичных лиц, чьи действия должны служить примером. Полиция проводит доследственную проверку по заявлению потерпевшей.