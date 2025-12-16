Криминалист Игнатов дал оценку нападению на школу под Москвой

Эксперт-криминалист Михаил Игнатов не исключил, что нападению подростка на школу в Одинцово Московской области могли предшествовать личные и психологические проблемы. Он объяснил, что аналогичные преступления, как правило, не совершаются спонтанно.

© Вечерняя Москва

По словам эксперта, у школьника могли быть конфликты с одноклассниками или другими учениками, а также личные переживания, в том числе неразделенные чувства или нехватка внимания со стороны семьи. Игнатов также допустил наличие у подростка психологических расстройств и стремления самоутвердиться.

— Он мог хотеть проявить себя, доказать окружающим, что способен на поступок, показать свое превосходство. Вероятно, именно с этой целью он и пошел на преступление, — заключил криминалист в беседе с Life.ru.

Девятиклассник напал на школу в Одинцове утром 16 декабря. Он ранил несколько человек ножом. Впоследствии стало известно, что один ребенок умер, им оказался ученик четвертого класса. Напавший заперся в кабинете, взяв в заложники одного из школьников. Позднее его задержали силовики, на допросе он признал свою вину.

На произошедшую ситуацию отреагировала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. Она заявила, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь. Глава Московской области Андрей Воробьев также подчеркнул, что преступление, произошедшее в учебном учреждении, — «запредельная жестокость». Губернатор добавил, что семья погибшего ребенка получит необходимую помощь.