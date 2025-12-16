Психолог прокомментировала резню в подмосковной школе

Елена Лебедева, практикующий психолог, в интервью интернет-порталу "МК" прокомментировала нападение девятиклассника в подмосковной школе на учеников и убийство одного из них:

© Московский Комсомолец

"Почему подростки совершают такие жестокие и странные поступки? Я бы предположила, что причин тому несколько.

Исходя из особенностей возраста, все подростки стремятся к двум, иногда даже разнонаправленным вещам: выделиться из толпы, но при этом быть причастным к какой-то группе, найти свою общность. Биологически этот возраст как раз направлен на то, чтобы человек отделился от родительской семьи и начал свою, самостоятельную жизнь. Именно поэтому они пытаются найти свою группу за пределами ближайшего круга, в котором росли. И на фоне того, что не всем удается и выделиться, и найти своих одномоментно, такими "своими" часто становятся деструктивные системы. Для них подростки — достаточно простая и лакомая добыча.

Есть еще такой нюанс подросткового возраста — экзистенциальный кризис осознания своей смертности. И прожить его легко, наверное, не удается никому, но для подростков это часто становится категоричным заявлением, что «раз я не могу жить вечно, то и пусть другие тоже не живут».

И опять же этим достаточно активно пользуются вербовщики в Сети. И если ребенок не находит каких-то занятий, увлечений, пониманий того смысла в сегодняшней жизни, который он мог бы найти, то вполне вероятно, что он возьмет тот смысл, который ему предложат. Неслучайно же у нас движущая сила практически всех активно направленных, активно действующих ассоциаций — от фанатов до революционеров, от футбольных болельщиков до активистов школьной жизни — это всегда именно молодежь, активно ищущая, активно находящая такие себе применения. Просто это применение не всегда адекватно нормальной человеческой жизни.

И, соответственно, те, кто попадает в структуры асоциальные, перенимает те правила и нормы, которые в них существуют, и вполне могут стать выразителями этих асоциальных норм и правил. Поэтому будут участвовать в драках, организовывать самостоятельные какие-то акты вандализма, террора...

С профессиональной точки зрения я более чем уверена, что наверняка у этого ребенка в семье существует сбой, перекос. В семье, в ближайшем окружении. То есть там себя ребенок найти не смог и выразить себя не смог. Его быстро подобрали хорошо работающие в Сети вербовщики".