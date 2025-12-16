Жителя Красноярска заподозрили в стрельбе по окнам квартир

В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении мужчины после стрельбы по жилому дому. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, вечером 15 декабря 2025 года в правоохранительные органы поступила информация о выстрелах в Центральном районе города. Следственный отдел по Центральному району Красноярска возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на жизнь двух и более лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений.

Следствие считает, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей 34-летней супругой в частном доме на улице Любы Шевцовой. После конфликта женщина вышла во двор, а подозреваемый, взяв гладкоствольное ружье, последовал за ней и несколько раз выстрелил в сторону многоквартирного дома на улице Караульной. Пули попали в окна квартир, где находились люди, однако никто не пострадал.

В СК уточнили, что действия мужчины были пресечены сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии. Подозреваемого задержали, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия по делу продолжаются.