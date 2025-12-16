Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил в своем телеграм-канале о том, что в школах Одинцова усилены меры безопасности.

В сообщении уточняется, что в чатах и соцсетях распространяются разные неподтвержденные сведения, даже угрозы.

- Прошу доверять только официальным сообщениям. Во всех школах округа усилены меры безопасности, полиция и Росгвардия на дежурстве, - написал Иванов.

Также глава округа отметил, что прибыл на место ЧП в школу с самого начала трагедии, в причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. По словам Иванова, коллектив учебного учреждения отработал быстро – детей оперативно эвакуировали.

Также Иванов уточнил, что раненому охраннику оказывается медпомощь в больнице. Напомним, что в результате трагедии погиб 10-летний школьник.

- Причины случившегося будут тщательно проанализированы, чтобы сделать всё, чтобы подобное больше не повторилось. В этот тяжёлый момент мы рядом с семьёй и всеми, кого затронула эта трагедия.