Россиянин сжег иномарку после конфликта на дороге с ее водителем

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в умышленном поджоге автомобиля. Инцидент произошёл вечером 14 декабря на Софийской улице, где был полностью уничтожен автомобиль «Мерседес-Бенц», передает петербургская полиция.

В ночь на 15 декабря в полицию Фрунзенского района обратилась 66-летняя мать владелицы машины. По её заявлению материальный ущерб от пожара составил 5,5 миллиона рублей. Был возбуждён уголовный процесс по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.

В ходе оперативной работы правоохранители быстро установили и задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний неработающий житель Калининского района. Как выяснили полицейские, он облил моторный отсек машины горючей жидкостью и поджёг.

Предварительным мотивом преступления стал застарелый дорожный конфликт. По версии следствия, месяцем ранее на Ивановской улице водитель «Мерседеса» якобы подрезал задержанного и допустил в его адрес оскорбления. Это и стало причиной акта мести.

Подозреваемый был задержан в установленном порядке и помещён в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается, все обстоятельства произошедшего уточняются.