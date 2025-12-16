Нападение в подмосковной школе: что известно к этой минуте

Утром во вторник, 16 декабря, подросток с ножом устроил нападение в школе в подмосковном поселке Горки-2, жертвой стал десятилетний ученик школы. Что известно о нападении к этой минуте - читайте в материале «Рамблера».

Заявления СК и МВД

В 09:00 в подмосковную полицию поступило сообщение, что ученик школы ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение десятилетнему мальчику, который в результате скончался, сообщили в МВД.

Силовики задержали 15-летнего нападавшего, сообщили в Следственном комитете (СК) РФ. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к преступлению/покушение на преступление; убийство).

В прокуратуре Подмосковья устанавливают обстоятельства нападения. Прокуроры пообещали дать правовую оценку «действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об охранной деятельности и образовании».

Жертва и пострадавший

Ребенок, погибший в результате нападения, был учеником четвертого класса. По данным Mash, мама мальчика работает уборщицей в школе. У него есть брат-близнец, который учится в том же классе.

По информации Mash, пострадавший охранник находится в стабильном состоянии. Угрозы его жизни нет. 32-летний мужчина был госпитализирован с химическим ожогом лица I степени и ножевым ранением поясничной области.

Детали

Mash утверждает, что девятиклассник планировал напасть на 29-летнюю учительницу математики. Она была замещающим преподавателем в классе подростка и «систематически отчитывала его за неуспеваемость». По информации Telegram-канала, женщина преподает в начальных классах.

Учитель истории рассказал Mash, что в последнее время девятиклассник начал получать «двойки» и пропускать занятия.

Telegram-канал Baza сообщил, что учительница четвероклассников спасла своих учеников во время нападения. Она заперла кабинет на первом этаже и эвакуировала детей из окна.

По данным Baza, перед нападением подросток собрал в туалете школы похожий на самодельное взрывное устройство предмет. Официального подтверждения этой информации нет.