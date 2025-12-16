Педагог рассказал, какие выводы нужно сделать после нападения на школу в Одинцово

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с Рамблером прокомментировал нападение подростка на школу в подмосковном Одинцово и рассказал о том, какие выводы следует сделать из произошедшего.

К сожалению, нападение на школу в Одинцово – это не единственный подобный инцидент в последние годы. Тут можно вспомнить и «казанского стрелка», и «крымского стрелка» и других злоумышленников. Конечно, реакцией на их преступления должно стать усиление охраны школ. Но дело в том, что у каждого учебного заведения вы не поставите отряд Росгвардии. При этом изучив соответствующие случаи, можно увидеть, что у одного из парней, нападавших на школу, была недиагностированная на тот момент опухоль головного мозга, а у другого – недиагностированная детская форма шизофрении, которая развивается до 14 лет. И на самом деле подобных случаев множество среди школьников. Так что если такой подросток не страдает в школе, то он может совершить нападение в торговом центре или в каком-то другом месте – где угодно. Поэтому сейчас важно обозначить проблему, связанную с ранним выявлением психологических проблем у детей и подростков. Сейчас методы пренатальной диагностики даже позволяют выявлять психические отклонения у плода во время беременности. Евгений Ямбург Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор московского Центра образования №109

Еще одним эффективным шагом в рамках профилактики насилия в школьной среде может стать обучение учителей основам психологии и дефектологии, добавил эксперт.

«Это не означает, что педагоги должны заниматься дифференциальной диагностикой, но они должны понимать, с каким учеником они работают, и уметь адекватно реагировать на его поведение. При этом тут речь идет не только о детях с проблемами в развитии, но и одаренных детях. Это тоже очень тяжелая история. Порой, Бог что-то одно дает человеку, а что-то другое забирает. Зачастую одаренные дети крайне честолюбивы. Если такой ребенок не победит на российской или международной олимпиаде, то у него может начаться фрустрация. Если он, не дай Бог, получит четверку, а не пятерку, то он может, условно говоря, выстрелить в учителя. Так что с такими детьми тоже нужно работать. И здесь необходим целый комплекс мер, включающий как обучение учителей, так и работу психолого-педагогических служб», - отметил педагог.

