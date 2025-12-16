Тихий, незаметный, «из тех, кто никогда не поднимает голоса» — именно таким одноклассники запомнили девятиклассника, устроившего нападение с ножом на школу в подмосковных Горках-2 в Одинцово. Никто не мог представить, что этот мальчик способен на подобное. Об этом рассказала ученица школы в беседе с 360.ru, ставшая очевидцем трагедии.

«Не раз видела мальчика в школе. Со стороны казался тихим, который ничего такого не мог устроить», — поделилась учащаяся.

По словам девочки, в тот день она вместе с подругой шла на второй урок. Неожиданно из здания выбежал ученик и крикнул, чтобы они не заходили внутрь.

«Мы в это не поверили и зашли. Стояли в раздевалке, пока не прибежала учительница. Пошли на третий этаж, было очень страшно. Не знали, что будет дальше. Забежали в открытый кабинет и забаррикадировали дверь», — рассказывает девочка.

Она также рассказала, что видели как подросток ходил с ножом по коридору и ломился к кому-то в класс. Сама девочка с одноклассниками сидела в кабинете около часа, пока за ними не пришла девушка из полиции и отвела их вниз.

Инцидент произошёл утром 16 декабря. Девятиклассник напал с ножом на учеников и сотрудников школы. В результате погиб ученик четвёртого класса, ещё двое человек получили ранение, среди них — охранник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и выясняет обстоятельства случившегося.