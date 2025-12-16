Напавший на школу в Одинцове признал свою вину в преступлении

Подросток, напавший на школу в подмосковном Одинцове, признал свою вину в преступлении, сообщает представитель СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Допрос идет. По предварительным данным, вину признает", – цитирует ее ТАСС.

Кроме того, сотрудники ведомства уже приступили к следственным действиям на месте преступления, а взрывотехники продолжают обследование образовательного учреждения на предмет наличия взрывных устройств.

Трагедия в поселке Горки-2 в Одинцовском городском округе Подмосковья произошла 16 декабря. По предварительным данным, подросток напал на охранника с ножом и распылил перед ним газовый баллончик. Затем он ранил ножом 10-летнего ученика, из-за чего тот погиб. Охранник был доставлен в больницу с химическим ожогом лица и ножевым ранением.

По данным СМИ, подросток мог быть приверженцем деструктивного молодежного течения. По факту нападения на образовательное учреждение возбудили уголовное дело. Затем сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого.