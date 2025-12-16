Россиянин напоил девочку спиртным и надругался над ней

Алексеевский районный суд Белгородской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу об особо тяжком преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Местный житель признан виновным в изнасиловании малолетней девочки, не достигшей на момент совершения преступления четырнадцатилетнего возраста.

Суд установил, что подсудимый пригласил потерпевшую к себе домой, где напоил её алкогольными напитками.

Воспользовавшись тем, что ребёнок находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог оказать сопротивление, мужчина совершил противоправные действия сексуального характера. Несмотря на то, что обвиняемый в суде полностью отрицал свою вину, представленные следствием доказательства, включая результаты экспертиз и показания, были признаны достаточными для вынесения обвинительного вердикта.

Суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, в пользу потерпевшей с осуждённого взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей. После вынесения приговора защита подала апелляционную жалобу, однако вышестоящая судебная инстанция оставила обвинительный приговор без изменения, а жалобу осуждённого – без удовлетворения.