Тела двух месячных младенцев обнаружили в разных районах Петербурга

В Санкт-Петербурге расследуются обстоятельства гибели двух младенцев. Тела детей были обнаружены в разных районах города, предварительно видимых признаков насильственной смерти нет. Подробностями делится портал 78 | НОВОСТИ.

© Московский Комсомолец

Первый случай произошёл в посёлке Металлострой. Тело месячного ребёнка было обнаружено в квартире на улице Богайчука. На место незамедлительно выехали следственно-оперативные группы.

Второй инцидент зафиксирован в Невском районе города на проспекте Солидарности. Там также был найден погибший грудной ребёнок приблизительно того же возраста.

В настоящее время следователи проводят проверку по обоим фактам. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая условия жизни детей и состояние их здоровья.

Точные причины смерти будут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы. Правоохранительные органы воздержатся от окончательных выводов до получения официальных результатов расследования.