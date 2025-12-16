Поляк попросил отправить его в тюрьму из-за раздражавший его партнерши

Поляк, находившийся в розыске, решил сдаться полиции, устав от партнерши. Об этом сообщило главное управление муниципальной полиции в городе Пекары-Слёнске.

Вечером 10 декабря 40-летний местный житель позвонил в полицию и заявил, что находится в розыске и хочет попасть в тюрьму, потому что сожительница его раздражает.

Полицейские установили текущий адрес мужчины и выехали на место происшествия. Однако к моменту их прибытия подозреваемый передумал сдаваться добровольно и, открыв дверь, начал вести себя агрессивно.

Тем не менее мужчину удалось задержать. Он был взят под стражу и проведет следующие шесть месяцев в тюрьме.