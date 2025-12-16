Стало известно о разговоре подростка с учительницей перед нападением в подмосковной школе

Девятиклассник, совершивший вооруженное нападение на подмосковную школу, знал о грозящем ему наказании. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Пришедший в школу с ножом школьник целенаправленно искал конкретную учительницу. Он несколько минут бродил по учебному заведению. Ему повстречался класс с педагогом, с которой у подростка состоялся короткий разговор.

Учительница спросила у него, кого он ищет. В ответ тот сказал, что не помнит букву класса, тогда преподавательница предложила ему подойти к дежурному, на что девятиклассник сказал: «Да мне все равно пожизненное сидеть».

Он мог взять с собой, помимо ножа, самодельное взрывное устройство (СВУ). В настоящее время учебное заведение обследуется с целью поиска бомбы. Девятиклассник изготовил предмет, внешне похожий на СВУ, и сфотографировал.

Также в тайнике подростка найдены пистолет и каска с экстремистскими лозунгами.

Полицейские везут задержанного девятиклассника к следователю. В МВД восстановили картину случившегося. В 9:00 полиция получила сообщение из школы в подмосковных Горках-2. Вооруженный подросток ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение десятилетнему школьнику.

Нападавший бросался на детей на территории учебного заведения и успел ранить двух школьников, сообщает Telegram-канал Shot. Ученики выбегали на улицу без верхней одежды и прятались в подъездах соседнего дома.

Подросток забаррикадировался в одном из кабинетов, сообщалось, что он взял заложника. В школе была проведена эвакуация, к месту ЧП прибыл спецназ.

В результате штурма напавшего задержали.