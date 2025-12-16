Что грозит устроившему нападение в Горках-2 школьнику

Юрист Вадим Багатурия заявил, что подростку, устроившему нападение в подмосковной школе, может грозить до десяти лет лишения свободы. Об этом юрист рассказал порталу News.ru.

Утром во вторник, 16 декабря, подросток с ножом устроил нападение в школе в подмосковных Горках-2. Десятилетний ученик школы погиб, также пострадал охранник. СМИ писали, что нападавшему 15 лет и он учится в девятом классе той же школы.

«Если подростку из Одинцово больше 14 лет, то он подлежит уголовной ответственности за нападение с ножом, тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть, либо за умышленное убийство», - заявил Багатурия.

Юрист отметил, что в таком случае наказание может составить до десяти лет лишения свободы. По его словам, если экспертиза признает школьника невменяемым, его отправят на принудительное лечение.

Багатурия отметил, что приговоренных к уголовным срокам подростков направляют в детские воспитательные колонии. Он отметил, что через год после 18-летия их переводят в колонии для взрослых.