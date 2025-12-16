В Красноярском крае мужчина поджег 170 кедров "от нечего делать"

Мужчина задержан в Красноярском крае за поджог 166 кедров от скуки. Лесному фонду России нанесен ущерб в 2 млн рублей, подозреваемому грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

"В Шушенском районе полицейские задержали мужчину, причастного к поджогу кедров "от нечего делать". Предварительно установлено, что житель с. Средняя Шушь, находясь в лесном массиве на территории Субботинского участкового лесничества, умышленно повредил путем поджога в общей сложности 166 кедров. Материальный ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, на данный момент составляет более двух миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Мужчина пояснил, что дома ему было скучно, он пошел гулять по лесу, где и решил поджечь хвойные деревья.