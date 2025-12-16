Сотрудник ГАИ сливал бензин с машины и устроил пожар

В северной столице задержан сотрудник Госавтоинспекции, подозреваемый в нелегальном сливе бензина из закрепленного за ним автотранспорта. Инцидент привел к возгоранию паров топлива и повреждению близлежащих автомобилей. Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу сообщила о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении служебным положением.

Согласно предварительной информации, 15 декабря, рано утром, подозреваемый, находясь на подземной парковке подразделения ДПС, используя специальное устройство, занимался хищением топлива из служебного авто. В процессе неправомерных действий произошло воспламенение паров бензина, что повлекло за собой повреждение находящихся в гараже служебных транспортных средств.

Подчеркивается, что в результате инцидента никто не пострадал. Размер причиненного ущерба устанавливается.

По информации пресс-службы регионального управления МВД России, задержание подозреваемого было произведено сотрудниками отдела собственной безопасности главка. После задержания он был передан следственным органам. В полиции принято решение об увольнении сотрудника в связи утратой доверия.